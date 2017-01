Thijs Aerts (broer van...) beste Belg bij beloften, maar nét niet op podium: "Ik heb iets te veel pech gehad"

Door: Glenn Bogaert

Geen enkele Belgische medaille bij de U23 op het WK veldrijden, wie had dat doemscenario op voorhand verwacht? Uiteindelijk kwam Thijs Aerts, de jongere broer van Europees kampioen bij de profs Toon, nog het dichtste bij een podiumplaats. Uiteindelijk moest onze dappere landgenoot van 20 jaar oud de duimen leggen voor twee Nederlanders en een Spanjaard. Een vierde plaats, de meest ondankbare mogelijk.

Het moet gezegd, het zat ook Aerts niet mee. Net als Eli Iserbyt van naderbij kennis mogen maken met de Luxemburgse ondergrond. Op karakter knokte het talent van de Telenet Fidea Lions echter terug, maar goud, zilver of brons zat er helaas niet in. Al leek hij op een gegeven moment samen met zijn ploegmakker en landgenoot Nicolas Cleppe wél op weg naar een ereplaats. "Ik heb gewoon iets te veel pech gehad. Vooral die laatste crash was er voor mij te veel aan. Mijn fiets kwam ook tegen een steen terecht waardoor ik ook nog eens lekke band kreeg. Toen wist ik dat mijn kans op een medaille was verkeken. Dit is wel jammer, want ik voelde me heel goed en had echt graag op dat podium gestaan."



Cleppe: "Ik zat stikkapot"

De lang op bronskoers acterende Nicolas Cleppe moest blij zijn met een vijfde stek. "Ik houd een dubbel gevoel over aan dit WK. Ik doe heel lang mee voor het podium en grijp er dan in het slot naast. Dat is balen. Anderzijds, ik eindig hier wel top vijf en dat is toch iets om trots op te zijn na een WK. Het was echt een heel lastige cross, je moest heel geconcentreerd blijven om niet te vallen ook en op het eind zat ik stikkapot. Misschien moet ik dan wel vrede nemen met die vijfde plaats."