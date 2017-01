"Laat WK maar komen!" Met beetje zin voor bijgeloof heeft Van der Haar extra reden om te geloven in wereldtitel

Door: Glenn Bogaert

28/01/17 - 21u57

© belga.

© photo news.

Nog één keer slapen en dan weten we wie Wout van Aert opvolgt als wereldkampioen veldrijden. De 22-jarige topper uit Herentals is zelf natuurlijk een van de topfavorieten, maar krijgt met Mathieu van der Poel een te duchten tegenstander in het Luxemburgse Bieles. En wat vermag Lars van der Haar? Vorige week nog verrassend aan het feest in de slotmanche van de wereldbeker in Hoogerheide en morgen dus een gevaarlijke outsider.



De 25-jarige Telenet Fidea Lion heeft naast zijn glansprestatie van vorige week zondag nog een extra reden om er volop in te geloven: hij start morgen immers met rugnummer 13 aan zijn zoektocht naar goud. Brengt dat nummer dan geen ongeluk? Niet als je even de veldritgeschiedenis gaat uitpluizen want Sven Nys pakte met dat rugnummer de wereldtitel in 1997. En Richard Groenendaal deed netjes hetzelfde in 2000. Morgen een derde prijsbeest dat zegeviert met 13 op de rug? Dat de Belgen hem toch maar nauwlettend in het oog houden...