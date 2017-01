Het ongeloof bij Cant: "Overvallen door raar gevoel. Plots dacht ik dat er nog iemand voor mij was of we nog rondje moesten doen"

Door: Bart Audoore

28/01/17 - 17u49

© belga.

Bericht aan Sanne Cant (26): je bent wereldkampioen! Anderhalf uur na haar triomf in Bieles kon onze landgenote het nog altijd nauwelijks geloven. De onklopbaar gewaande Marianne Vos geklopt in een rechtstreeks duel: mooier wordt het niet. "Hier heb ik heel lang van gedroomd en heel hard voor gewerkt", straalde Cant.

© belga. Hoofdvogel

Om maar te zeggen hoe verrassend deze wereldtitel is. Natuurlijk hoorde Cant bij de kanshebbers - ze is top in haar vak - maar met de zevenvoudige wereldkampioene Marianne Vos aan de start, was ze altijd een outsider. Bovendien had Cant het verleden tegen. In België had ze al alles gewonnen wat er te winnen viel - nationale titels, eindzeges in de Superprestige en DVV-trofee - en ook internationaal behoort ze bij de besten van de klas - ze won al twee keer de wereldbeker, maar op het WK greep ze telkens naast de hoofdprijs. Ze startte vier keer om te winnen, maar werd derde, vierde, tweede en opnieuw derde. © belga.

A la Nys

En dus kwam er twijfel: woog ze misschien net dat tikkeltje te licht voor de absolute wereldtop? Neen dus. Dit jaar won Cant opnieuw de meeste crossen van het hele veld, 16 in totaal, maar deze keer lukte het ook op het WK. In Luxemburg reed ze alle twijfel weg. "Ik ben beginnen koersen toen ik zes was. Dat is twintig jaar geleden. Zo lang droom ik er al van om wereldkampioen te worden. Ik begon stilaan te denken dat het nooit meer zou gebeuren, maar nu is het gelukt." Bij de ploeg vergeleken ze Cant met Sven Nys: die was ook jarenlang de beste tijdens het seizoen, maar werd slechts twee keer wereldkampioen. "Ik hoop dat ik uiteindelijk nog vaker ga winnen dan hij", grijnsde Cant. © belga.