Marianne Vos looft Cant: "Sanne mag de trui met trots dragen"

Heel wat andere emoties op het podium voor Marianne Vos: zij keek erg sip. Zij moest als topfavoriete genoegen nemen met zilver - geklopt door Sanne Cant. Ze erkende wel de verdienste van de Belgische in de laatste ronde: "Ik had er niks meer tegen op te bieden."

Welk gevoel overheerst bij jou: zilver gewonnen of goud verloren?

"Op dit moment is het moeilijk om blij te zijn met zilver. Ik baal hier gloeiend van. Maar op een dag zal ik er misschien wel van genieten. Ik kan het ook wel relativeren: het is niet dat de wereld vergaat."



Ben je verrast hoe sterk Sanne Cant was?

"Het was een bijzonder spannende koers. Sanne en ik vochten een verbeten strijd uit. Ik had een paar problemen in de laatste ronde, zij had een foutje gemaakt in de vierde ronde. Maar Sanne heeft echt een knappe wedstrijd gereden. Hard en knap, het was echt erop of eronder. Ze legde er op het einde serieus de pees op. Ik had er niks meer tegen op te bieden."



In de slotronde liep het fout met je ketting. Anders had je wellicht gewonnen?

"Ik had niet echt een zekere voorsprong. Tien seconden is nog niet veilig. Maar het was wel een lekkere voorsprong. Ik maakte een klein schuivertje in de bocht en moest uitklikken. Dan stuit de ketting er af. Dat was nog geen probleem, maar de ketting zat vast. Ik ben rustig gebleven, en toen Sanne me voorbij fietste, kon ik ook aansluiten. Alles was nog open, maar ik had wel een serieuze inspanning gedaan. Natuurlijk heeft dat energie gekost. In de laatste afdaling had Sanne meer snelheid en op de laatste helling meer kracht. Dat heeft het verschil gemaakt. Maar Sanne verdient haar titel. Ze is ook een van de beste technische rijders."