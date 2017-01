Dolblije Cant schrijft geschiedenis: "Hier droom ik al van sinds mijn 6de, mooiste dag van mijn leven!"

Door: Glenn Bogaert

28/01/17 - 16u10

© Twitter Cycling Direct.

Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Na twee jaar van bittere ontgoocheling waarin ze telkens naast de wereldtitel greep, is het dan toch prijs voor Sanne Cant. Onze 26-jarige landgenote klopte in een bloedstollend duel topfavoriete en zevenvoudig wereldkampioene Marianne Vos. De oerschreeuw aan de aankomst verraadde een ferme brok ontlading en euforie. Meteen is alle frustratie van de voorbije twee gemiste kansen doorgespoeld. Sanne Cant tot tranen toe bewogen, prachtig gewoon.

"Ik had een goed gevoel, maar na die crash in de voorlaatste ronde was mijn schoen gebroken en geloofde ik er niet meer in. Maar toen had Marianne in de slotronde problemen met haar fiets en voelde ik dat ik kon winnen. Het was een loodzware finale, maar ik ben heel erg gelukkig met deze wereldtitel."



Kinderdroom

Meteen na de aankomst liet Cant haar emoties de vrije loop. Ontwapenende beelden: "Ik kan het niet geloven. Deze trui is een heel jaar van mij. Ik droom hier al van sinds ik 6 jaar oud was, dat is 20 jaar geleden! Ik kan het nauwelijks geloven dat ik Marianne Vos geklopt heb. Zij is 7 keer wereldkampioen veldrijden en dus een fietsende brok geschiedenis. Dit is een ongelooflijke dag, de mooiste dag van mijn leven zelfs."



Historisch

Een spelletje van kat en muis was het tussen Cant en Vos, maar veel tactiek kwam er eigenlijk niet aan te pas. "Ik had geen tactiek want het was een heel moeilijk parcours. Het lag bijzonder glad en we hebben allebei op bijzonder hoog niveau gekoerst en gepresteerd. Het was in feite gewoon kijken wie de beste was op welk punt van het parcours. De laatste sectie was heel technisch en eigenlijk de belangrijkste van de volledige omloop. Die laatste ronde was ronduit geweldig. Ik ben heel erg blij. Dit is niet alleen de eerste wereldtitel voor ons land op dit WK, maar meteen ook de eerste Belgische wereldtitel ooit bij de vrouwen. Ik heb hier geschiedenis geschreven."