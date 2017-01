Regen verandert parcours in ijsbaan: "Het weer zal bij elite grote rol spelen"

Bart Fieremans

28/01/17

Regen in Luxemburg: dat betekent ook dat na enkele ijsweken de door is ingezet. Maar het effect op het WK-parcous is niet min. Door de koude ondergrond vroor de regen aan en voelde de grond soms aan als een ijsbaan, zo mochten de junioren aan den lijve met pijnlijke valpartijen ondervinden. De verwachting is dat de elite morgen meer slijk zal moeten bekampen, maar het slipgevaar blijft groot.