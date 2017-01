Topfavoriet Pidcock domineert bij de junioren, volledig Brits podium

Door: redactie

28/01/17 - 12u01

Pidcock stak zijn fiets in de lucht na zijn demonstratie in Bieles. © kos.

WK veldrijden Thomas Pidcock heeft zich op het WK veldrijden in het Luxemburgse Bieles met groots machtsvertoon tot wereldkampioen bij de junioren gekroond. De Britse topfavoriet was heer en meester op de spekgladde omloop en domineerde vrijwel van start tot finish. Het podium was overigens volledig Brits, want zijn landgenoten Daniel Tulett (op ruim een halve minuut) en Ben Turner eindigden als tweede en derde.