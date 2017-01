Andy Schleck doet stoute voorspelling: "Luxemburgse veldrijders kunnen binnen 2 à 3 jaar top bereiken"

Door: Glenn Bogaert

© Twitter Bieles 2017.

Een WK veldrijden in Luxemburg, het is eens wat anders. Weet u nog hoelang het geleden is dat de crossers bij onze buren van het Groothertogdom mochten strijden voor de regenboogtrui? We zullen het maar snel verklappen: van 1968. Eric De Vlaeminck zorgde toen voor een Belgische triomf. Andy Schleck vindt het geweldig dat er weer in zijn achtertuin in het veld geploeterd wordt. De ex-Tourwinnaar gelooft dan ook in een serieuze boost. Krijgen we binnen enkele jaren Luxemburgse toppers in het veld? Hij denkt van wel.

© belga. © photo news.

De intussen 31-jarige voormalige klimmer is verzot op veldrijden, het is zelfs zijn eerste grote liefde, zo vertelt hij aan Wielerflits. "Bij de junioren deed ik geregeld aan veldrijden. In 2002 stond ik zelfs aan de start van het WK in Zolder. Het mooie aan deze sport is dat je slechts een uur wedstrijd hebt. Maak je een foutje dan is er geen weg meer terug. Dat is meteen ook het grote verschil met wegwielrennen. Wanneer je een halve minuut verliest, is dat in een koers van zeven uur niet eens een probleem. In de cross is dat anders en dat intrigeert mij enorm."



Potentieel aanwezig

Dit WK zal een grote impact hebben op de ontwikkeling en populariteit van het veldrijden in Luxemburg, daar is Schleck van overtuigd. En dan kunnen ook de sportieve gevolgen niet uitblijven. "Veldrijden wordt nog altijd ondergewaardeerd in Luxemburg. Jonge coureurs willen graag in de voetsporen treden van Kim Kirchen, Bob Jungels en mijn broer en ikzelf. Omdat ze ons op tv aan het werk zagen. In het veldrijden hebben ze echter geen voorbeelden uit eigen land, maar nu zal men hier wel inzien dat dit een prachtsport is met heel veel sfeer." Op dit moment kunnen de Luxemburgers nog niet meedoen voor de prijzen, maar daar zou weleens snel verandering kunnen in komen: "Bij de profs en beloften komt niemand in aanmerking voor de top-10, maar bij de vrouwen hebben we wel Christine Majerus. Bij de junioren kijk ik uit naar Tristan Parrotta. Er is zeker potentieel en als ze in de cross actief blijven, kunnen ze binnen twee à drie jaar zelfs de top bereiken."



Opvallende pronostiek

En uiteraard mag de jongere broer van Fränk Schleck ook zijn licht laten schijnen over de wedstrijd bij de profs, wie ziet hij winnen? "Ik geloof niet in een duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Ik heb Lars van der Haar hier bezig gezien met Sven Nys en ze hebben alles uitstekend verkend. Ik denk dat Lars het parcours tot in het kleinste detail kent. Voor de meeste mensen is hij een outsider, maar voor mij is hij de topfavoriet."