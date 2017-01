De Bie gelooft in WK-kansen Sanne Cant: "Zal moeilijk zijn om Marianne Vos te verslaan, maar zeg nooit nooit"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

26/01/17 - 18u35 Bron: Belga

WK veldrijden De Belgische vrouwen hebben met Sanne Cant een titelkandidaat in de rangen op het WK veldrijden, maar dan moeten ze wel afrekenen met een bijzonder sterk Nederlands blok. "Marianne Vos is sterk", beseft bondscoach Rudy De Bie, "maar dit is een WK. Er kan vanalles gebeuren."

Het Nederlandse team verloor de voorbije week dan wel titelverdediger Thalita De Jong met een spierscheur, toch kan ze nog steeds een sterke ploeg presenteren zaterdag in Bieles met zevenvoudig wereldkampioene Marianne Vos en de winnares van de Wereldbeker Sophie de Boer. Ook Lucinda Brand toonde zich de voorbije weken een stevige klant op het podium.



Sterk Nederlands blok

"Het is inderdaad een sterk blok", weet ook de bondscoach, "en wij kunnen daar niet zo'n sterke selectie tegenover plaatsen, maar ik geloof ook in dit team. Ellen Van Loy is een heel sterke starter en kan Sanne meebrengen in een positie waar ze zich graag bevindt en dan is het aan Sanne om haar ding te doen. Nu goed, er is inderdaad een sterk Nederlands blok, maar veldrijden blijft wel een individuele sport, dus het is nog altijd ieder voor zich."



"Sanne is een bijter"

"Bovendien, dit is een WK. Je kan vooraf veel scenario's bedenken, maar op de dag zelf kan er nog veel gebeuren. Sanne moet gewoon proberen om zo lang mogelijk bij Marianne Vos te blijven en dan zien we wel. Het zal moeilijk zijn om Marianne te verslaan, maar zeg nooit nooit. Sanne is een bijter, ze geeft zich niet zomaar gewonnen. Als ze lang bij haar in de buurt kan blijven, dan zal Marianne ook beginnen twijfelen en kan er veel gebeuren."