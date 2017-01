Chaos op WK-parcours veldrijden: schuine strook zorgt voor tal van crashes, krijgen we aanpassing?

Door: Glenn Bogaert

26/01/17 - 15u58

video Het is aftellen naar het WK veldrijden van zondag in het Luxemburgse Bieles, maar het is nog maar zeer de vraag hoe het parcours er zal uitzien waarop Wout van Aert, Mathieu van der Poel en co om de regenboogtrui zullen strijden. Een verraderlijke schuine strook heeft tijdens de eerste verkenningsrondjes immers voor enige commotie gezorgd. Adrie van der Poel en de rest van het team parcoursbouwers is onderweg om te bekijken of een aanpassing zich opdringt. Bekijk hierboven nog eens de verkenning van Sven Nys!

Eli Iserbyt © belga. Thomas Pidcock © belga.

Om welke strook gaat het nu precies? Een passage op 200 meter van de streep, met name een aflopende en op de koop toe zeer technische schuine kant. Op die laatste hindernis richting de finish gingen tal van jonge renners al tegen de grond vandaag en ook bij de dames zorgt het obstakel voor beroering. Zo durfde Jolien Verschueren na een crash niet meer naar beneden. De schrik zat er goed in bij onze landgenote. En ook wereldkampioen bij de beloften Eli Iserbyt, de Nederlandse topfavoriete Marianne Vos en Thomas Pidcock, Europees kampioen bij de junioren, ondervonden al snel hoe riskant de passage is. De kans bestaat dan ook dat de strook in kwestie zal ingekort worden. Niet in het minst omdat de organisatie aan het twijfelen is geslagen na de glijpartijen en tuimelpertes.



Vriezen = gevaarlijker

Het is op dit moment nog niet zeker dat er een aanpassing komt, maar Adrie van der Poel en zijn team van parcoursbouwers zijn momenteel onderweg naar Luxemburg om poolshoogte te nemen van de situatie. Zij willen eerst kijken wat er precies aan de hand is, pas dan zal er mogelijk ingegrepen worden. Op dit eigenste moment is er dus van een aanpassing nog géén sprake. Vast en zeker is wel dat het gaat om een erg moeilijke passage en dat de kans op wijzigingen reëel is. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk van het weer. Voor komend weekend worden positieve temperaturen van circa 5 graden verwacht. Al zijn er lokale bronnen die het hebben over 1 of 2 graden, dichter bij het vriespunt. Als het 's nachts gaat vriezen in de komende dagen dan komt de ondergrond bijzonder hard te liggen, wat de uitdaging en moeilijkheidsgraad alleen maar groter maakt. En dan wordt het natuurlijk nog gevaarlijker met het oog op crashes.