Laura Verdonschot droomt van regenboogtrui: "WK is speciaal en helemaal anders dan andere crossen"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

25/01/17 - 13u45 Bron: Belga

Laura Verdonschot is op het WK veldrijden in Luxemburg één van de favorieten voor de titel bij de dames beloften. De Lommelse, die na haar zilveren medaille op het BK bij de profs een profcontract kreeg bij haar ploeg Marlux-Napoleon Games, legt zichzelf niet te veel druk op.

In Hoogerheide behaalde de 20-jarige Verdonschot haar beste resultaat ooit op een Wereldbeker, vijfde, na winnares Marianne Vos. Daags voordien won ze haar eerste profcross in het Nederlandse Rucphen. "Ik heb een heel sterk weekend achter de rug", zegt ze, "een vijfde plaats bij de profs en een zege. En de week voordien werd ik in Fiuggi zesde in de Wereldbeker. Dat toont aan dat de conditie zeer goed is en dat geeft natuurlijk vertrouwen voor wat nog komt, maar een WK is speciaal en helemaal iets anders dan de wedstrijden van de voorbije weken. Op het WK rijden de beloften hun eigen wedstrijd, gaan we zelf koers moeten maken en daarbij zal vooral naar de favorieten gekeken worden."



"Laat me niet gek maken"

Verdonschot beseft dat ze samen met de Britse titelverdedigster Evie Richards, de Amerikaanse Ellen Noble en de Nederlandse Annemarie Worst bij die topfavorieten hoort. "Ik was op het EK ook topfavoriet", zegt ze, "maar daar werd ik pas zevende. Een teleurstelling toen, maar ik had mezelf te veel druk opgelegd. Dat ga ik nu niet doen voor het WK. Ik leef er rustig naar toe, ben wel ambitieus, maar ik laat me niet gek maken, ben niet met de anderen bezig en ga gewoon mijn eigen koers rijden. Op het EK was het een wegkoers, ik denk dat het parcours in Luxemburg lastiger is en dat moet wel in mijn voordeel zijn. Zaak is nu om rustig te blijven en gespaard te blijven van ziekte deze week."De dames beloften rijden hun wedstrijd op zaterdag om 13 uur.