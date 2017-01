Opmerkelijk: Van der Poel en Pauwels gooien resultaten van dopingtest op internet

Door: redactie

23/01/17 - 22u30

Zondag is het eindelijk zover, dan wordt in Bieles (Luxemburg) het wereldkampioenschap veldrijden betwist. Enkele dagen voor de start moesten onder meer Mathieu van der poel en Kevin Pauwels een dopingcontrole ondergaan. Beide heren gooiden het resultaat prompt op Twitter in een roep naar meer transparantie en geloofwaardigheid.

Het was Kevin Pauwels die als eerste zijn resultaten op het internet zette. De renner van Marlux-Napoleon Games omcirkelde in het rood dat hij "geen medicatie en geen supplementen" had genomen en bijgevolg een negatieve dopingtest aflegde. Zijn manager Jurgen Mettepenningen reageerde meteen via Twitter: "Transparantie is de toekomst van het wielrennen en het veldrijden."



Waarna ook topfavoriet Mathieu van der Poel zijn (negatief) formulier op het internet gooide: "Groot gelijk, ik sta hier volledig achter, #transparantie." Ook Paul Van den Bosch, ex-coach van Sven Nys, sprong mee in de dans: "Schitterende actie van Pauwels en Van der Poel. Renners effenen het pad en maken hun sport weer helemaal geloofwaardig, #respect."



Rob Peeters tot slot had een kleine 'verrassing' in petto. Op zijn formulier prijkte een (zelfgeplakt) papiertje met EPO. "Ik hou ook van transparantie. Ik heb het hem gewoon verteld", aldus de renner van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice met een knipoog.