Van Aert krijgt groen licht om weer te trainen: "Maar ontsteking is nog niet weg"

Wout van Aert heeft groen licht gekregen om de training te hervatten. Dat maakte hij zelf bekend met een foto via Twitter en werd ook bevestigd door zijn ploeg Crelan-Charles. "De ontsteking is nog niet helemaal weg", klinkt het. "Maar hij mag wel al weer de training hervatten."

Van Aert keerde na de Wereldbekerwedstrijd in Fiuggi niet terug naar het trainingskamp in Spanje, maar trok huiswaarts wegens knieproblemen. De renner kampte met een ontsteking aan de knie zo bleek na onderzoek bij dokter Toon Claes in Herentals. Hij moest een paar dagen aan de kant blijven. Bij een nieuwe controle donderdag bleek de ontsteking nog niet voldoende weg, moest hij nog wat langer van de fiets en de conditie onderhouden met aquajogging en dagelijkse oefensessies bij de kinesist.



Vanochtend moest hij opnieuw naar de dokter en kreeg hij wel groen licht. "De ontsteking is nog niet helemaal weg", zegt Jan Verstraeten van Crelan-Charles. "Maar hij kreeg wel groen licht om te trainen."



Dat is ook de enige optie die hem rest richting het WK dat al over zes dagen wordt gereden. Van Aert laste een training in van anderhalf uur door het bos, samen met trainer Niels Albert. "Een training en een beetje wedstrijdsimulatie", klinkt het nog. "Wout voelde zich goed. Voor het overige zal hij zelf later communiceren op de officiële persconferentie vrijdag voor het WK."