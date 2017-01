Geblesseerde titelverdedigster De Jong zit in Nederlandse WK-selectie

Door: redactie

23/01/17 - 11u48 Bron: Belga

Thalita de Jong. © belga.

Thalita de Jong is door de Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt geselecteerd voor het WK veldrijden, dat komend weekend in Luxemburg wordt gehouden. De titelverdedigster uit Ossendrecht blesseerde zich gisteren bij een val in de GP Adrie van der Poel aan haar rechterknie.