Thalita de Jong pakt de zege in Kasteelcross, Ellen Van Loy mee op het podium

Bewerkt door: Glenn Bogaert

21/01/17 - 15u35 Bron: Belga

© photo news.

veldrijden De Nederlandse Thalita de Jong heeft vandaag de Kasteelcross in het West-Vlaamse Zonnebeke gewonnen. De 23-jarige wereldkampioene haalde het van de Luxemburgse kampioene Christine Majerus en Ellen Van Loy. Loes Sels eigende zich de vierde plaats toe, voor de Nederlandse Linda ter Beek.

"Deze zege is een mooie opsteker na een trainingsstage", gaf Thalita de Jong mee. "Het is na zo'n oefensessie even afwachten hoe de benen voelen en hoe alles verloopt in een wedstrijd. Blijkbaar was dat dus goed. Het was moeilijk fietsen op deze glibberige omloop. Vandaar ook dat er enkele valpartijen waren. Ik zette op twee ronden van het einde wat druk en dat bleek een goede ingeving. Ik kon meteen een kleine kloof slaan en die voorsprong vasthouden tot aan de eindmeet", verduidelijkte de wereldkampioene.