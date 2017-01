Ook Baestaens stunt met tweede plaats: "Als elite zonder contract werk ik nu, dat zorgt voor minder stress"

Door: Glenn Bogaert

kasteelcross Twee weken geleden werd hij nog Belgisch kampioen bij de elite zonder contract en vandaag kaapte hij in Zonnebeke op fraaie wijze de tweede plaats weg. Vincent Baestaens was net als winnaar Wietse Bosmans dolgelukkig met zijn resultaat. En hij verklapte op tv ook wat hij tegenwoordig doet voor de kost want nu hij geeen beroepsrenner meer is, moet hij werken voor zijn boterham.

"Ik weet dat zo'n ondergrond mij goed ligt en ik was echt wel gemotiveerd voor vandaag. De grote toppers zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel waren niet aanwezig en er waren er nog wel een paar die niet aan de start stonden. Dit is een tv-cross en die komt live in beeld, dat is voor mij en voor de sponsors perfect zo'n wedstrijd. en dan ook nog een Interview geven? Ja dat was van het BK geleden toen ik kampioen werd. Ik ben hier zeer tevreden mee. Het leven als elite zonder contract valt goed mee. Het is natuurlijk een groot verschil met beroepsrenner zijn. Ik ga nu werken en dat zorgt misschien voor minder stress. Nu heb ik in de week iets anders aan mijn hoofd en ik denk dat dat wel resulteert in uitslagen. Ik doe een bureaujob bij Beckers nv, een administratieve functie dus."



Foute bandenkeuze

Dat er vandaag een mooi resultaat mogelijk was, had de 27-jarige Baestaens al snel in de smiezen: "Ik had meteen een groot gat, maar moest wel ondervinden dat Wietse Bosmans op het moment dat Vanthourenhout en Venturini vielen iets beter en sterker was. Hij reed op andere tubes, dat is mijn fout geweest. Maar kom, dat is praat achteraf."