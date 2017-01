Wout van Aert: "Het probleem is het buigen van de knie"

Door: Bart Fieremans

20/01/17 - 21u27

© photo news.

Wout van Aert gaf bij de ploegvoorstelling van Veranda's Willems-Crelan meer uitleg over zijn ontstoken knie, die hem zorgen baart in de aanloop van het WK in het Luxemburgse Bieles. "Als ik stilsta voel ik niets. Het probleem is er als ik de knie moet buigen. Het wordt wel elke dag beter, maar ik wil ook zo snel mogelijk op de fiets kunnen."