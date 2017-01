Kasteelcross Zonnebeke zonder Van der Poel en Van Aert

Door: redactie

20/01/17 - 15u10 Bron: Belga

© photo news.

Morgen wordt de 34e editie van de Kasteelcross in Zonnebeke verreden. De eindlaureaat van vorig jaar, Mathieu van der Poel, tekent er net als de geblesseerde Wout van Aert niet present. Een ideale gelegenheid voor de rest van het pak om zich te tonen in deze cross.

Het parcours van de veldrit, in en rond de Berten Pilstraat en het Kasteelpark, is 2.581 meter lang waarvan de helft loopt over drassige weide- en grasgrond. Vorig jaar ging de eindzege naar de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij haalde het toen van Rob Peeters en Diether Sweeck. Jan Denuwelaere werd vierde voor Klaas Vantornout.