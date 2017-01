Waaghals Nys verkent besneeuwd WK-parcours met onze camera op zijn helm

Mathieu Goedefroy

23/01/17 - 15u05

video

"Voor een parcours als dit ben ik crosser geworden." Het is de conclusie van Sven Nys nadat hij speciaal voor HLN het WK-parcours in Luxemburg afsnelde. Dankzij onze camera op zijn helm beleeft u de afdalingen alsof u bij Nys op de fiets zit. Het blijkt een gevaarlijke en technische omloop te zijn, met veel verraderlijke stroken. "Het is duidelijk: hier zal van tactisch koersen geen sprake zijn", lacht Nys nadien bij onze videoman. "De beste renner zal winnen, punt."