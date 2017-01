Nieuw relletje in veldritland bereikt climax: Geert Wellens haalt uit naar bondscoach die vrouwen openlijk schoffeert

Door: Glenn Bogaert

18/01/17 - 06u15 Bron: Veldritkrant.be

© belga.

Dat Sven Nys niet tevreden is over de selectie voor het WK-veldrijden in Luxemburg kon u gisteren al lezen, maar ook Geert Wellens bijt van zich af op Twitter. De jongere broer van Bart Wellens is woedend over de manier waarop de dames in het veld behandeld worden. Hij komt zelfs met een opvallende sollicitatie op de proppen: "Stel mij bij dezen op als kandidaat bondscoach voor dames en damesjeugd als het moet! Dan krijgt iedereen gelijke kansen!"

De 33-jarige ex-crosser ijvert al jaren een voor meer aandacht voor het damesveldrijden. Dat bondscoach Rudy De Bie zich afgelopen weekend neerbuigend uitliet over "hobbycrossers" bij de vrouwen schiet bij hem dan ook in het verkeerde keelgat. De Bie stelde zich luidop de vraag of alle plaatsen in de WK-selectie moesten ingevuld worden. Dat klonk zo: "Neem nu Loes Sels, moeder van twee en hobbycrosser. Is het aan de federatie om haar hobby te sponsoren? Die vraag kan men zich terecht stellen. Ach, er zal commentaar zijn, dat besef ik nu al." En of er commentaar komt, Geert Wellens verslikte zich in zijn koffie en spaart zijn kritiek niet. Op Twitter haalde hij stevig uit en liet hij zelfs niet na om de positie van de bondscoach in vraag te stellen.



Te weinig kansen

Toen afgelopen namiddag echter effectief bleek dat niet alle vacante plaatsjes bij de vrouwen worden ingevuld, werd het Geert Wellens pas echt te veel: "Zoals verwacht zet Belgian Cycling niet één, maar tien stappen terug wat betreft het damesveldrijden. Zo krijg ik de jeugd nooit gemotiveerd." Als ploegleider bij een damesteam en als man die zich bezighoudt met de opleiding van jongeren voelt hij zich ook niet gesteund door de Belgische wielerbond: "Velen denken wellicht dat ik nu boos ben omdat het over mijn rensters gaat, maar dat is echt niet het geval. Mocht het over andere teams gaan, zou ik net hetzelfde vertellen. Onze jonge meisjes krijgen véél te weinig kansen. Een trip naar Luxemburg kost toch geen stukken van mensen? En oké, voor een plaats in de top-5 zouden ze niet meestrijden, maar ze kunnen er in functie van de toekomst wel ervaring opdoen."



Vrouwen laten zich horen

Klap op de vuurpijl was onderstaande tweet van Geert Wellens, hij solliciteert openlijk voor de positie van bondscoach bij de dames. En ook enkele rensters lieten hun ontgoocheling de vrije loop op de sociale media, bijvoorbeeld Karen Verhestraeten en Joyce Vanderbeken: