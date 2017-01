Zichtbaar aangeslagen bondscoach De Bie biedt excuses aan na denigrerende uitspraak over vrouwencross

Bewerkt door: Glenn Bogaert

17/01/17 - 18u23 Bron: Belga

© belga.

Opvallend, vlak voor het bekendmaken van de selectie voor het WK veldrijden wilde bondscoach Rudy De Bie zich excuseren voor een "ongelukkige" uitspraak die een heel eigen leven was gaan leiden over de vrouwencross. Een nieuw relletje, al lijkt het brandje nu geblust.

© belga.

De Bie had in de krant 'Het Nieuwsblad' zaterdag het volgende gezegd: "Moeten we al onze plaatsen invullen bij de dames elite? Die vraag stel ik mij al lang en stel ik nu opnieuw. Voor het EK in Pontchateau heb ik slechts vier rensters geselecteerd bij de elite en was Laura Verdonschot zelfs de enige belofte. Gaan we het nu opnieuw zo doen? Het zou best kunnen. Uiteindelijk ben ik het niet alleen die de knopen doorhakt. Ik leg een selectie voor aan de sporttechnische commissie en zij volgen mij of volgen mij niet. Ik ga alvast elke kandidatuur verdedigen. Maar neem nu Loes Sels, moeder van twee en hobbycrosser. Is het aan de federatie om haar hobby te sponsoren? Die vraag kan men zich terecht stellen. Ach, er zal commentaar zijn, dat besef ik nu al."



"Ongelukkige uitspraak"

Vooral de uitspraak over Sels schoot in het verkeerde keelgat van de chef Sportwereld die in zijn pen kroop en Sels verdedigde. De Bie, zichtbaar geëmotioneerd door alle heisa begon het persmoment als volgt: "Ik wil mij verontschuldigen voor mij ongelukkige uitspraak van vorige week", zei hij, "vooral naar Loes toe, maar ook aan alle andere dames die op een zelfde manier en naar best vermogen hun sport beoefenen. Ik heb daar, zoals iedereen dat ook wel weet, enorm veel respect voor, ik heb zelf ook jarenlang geknokt en ik weet hoe zij hun best doen en zowel ik, als de federatie willen die meisjes blijven ondersteunen. Mijn uitspraak was heel dom, het is jammer dat het op zo'n manier is verlopen, de commotie is veel groter dan verwacht."