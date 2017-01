Ondanks alle pech toch op WK, Gianni Vermeersch apetrots: "Even emotioneel toen ik het las op Twitter"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

17/01/17 - 17u08

Gianni Vermeersch is de zevende man voor het WK veldrijden in Luxemburg. "Dit is een mooie beloning voor mijn harde werk", klinkt het bij de West-Vlaming van Steylaerts-Verona, "ik ben heel trots op deze selectie."