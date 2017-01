Sven Nys kan niet lachen met WK-selectie veldrijden: "Mag ik daar alstublieft een eerlijk antwoord op?"

Door: Glenn Bogaert

Een WK-selectie maken, dat betekent knopen doorhakken. En dat betekent natuurlijk dat er winnaars en verliezers zijn. Bij de profs geen Klaas Vantornout bijvoorbeeld en ook bij de junioren ontbreekt een opvallende naam: die van Andreas Goeman. En dat is niet naar de zin van Sven Nys.

De 40-jarige 'Kannibaal van Baal' is voor alle duidelijkheid sportief manager van de 17-jarige Goeman bij de Telenet Fidea Lions en dat zijn poulain er binnen een kleine twee weken niet bij is in Luxemburg begrijpt Nys allerminst. Op Twitter eist hij een woordje uitleg van de bondscoach en de KBWB. "Op basis van welke criteria wordt Andreas Goeman thuis gelaten van het WK? Mag ik daar alstublieft een eerlijk antwoord op?"



De junioren doen het met vijf stuks op het wereldkampioenschap veldrijden, zijnde: Yentl Bekaert, Jelle Camps, Timo Kielich, Toon Vandebosch en Florian Vermeersch. Telenet Fidea Lion Goeman uit Denderleeuw zal vanuit de luie zetel moeten toekijken hoe zijn jonge collega's in Bieles een gooi doen naar de regenboogtrui.