Klaas Vantornout toont zich sportieve 'verliezer': "Ik onthoud mijn 10 WK's en het feit dat ik in aanmerking kwam voor selectie"

De hoop was er, maar uiteindelijk grijpt Klaas Vantornout toch naast een ticket voor het WK veldrijden. De 34-jarige West-Vlaming werd niet opgenomen in de selectie van bondscoach Rudy De Bie, maar toont zich een sportieve verliezer. Geen grote woorden van ontgoocheling of frustratie, de crosser van Marlux-Napoleon Games legt zich neer bij het oordeel en bekijkt het zelfs positief.

"Om eerlijk te zijn: voor de wedstrijd in Fiuggi hield ik totaal geen rekening meer met een WK-selectie. Die was helemaal uit m'n hoofd. Tot mijn prestatie van zondag. Ik voel me met de week beter worden, en dan mag je weer hoop beginnen koesteren", zo klinkt het bij Vantornout.



Stage in Calpe

"De Belgische wielerbond heeft het laatste woord, en daar leg ik me zeker bij neer. Na Hoogerheide vertrek ik dan maar op stage naar Calpe, waar ik goed kan trainen voor de laatste crossen. Daar wil ik ook nog wat van maken. Ik onthoud mijn tien WK-deelnames bij de profs, waarvan de uitslagen er mogen zijn, en het feit dat ik terug in aanmerking kwam voor het WK, wat vorig jaar helemaal niet het geval was." Op Twitter voegt de tweevoudige kampioen van België er nog kort aan toe: "Succes aan de geselecteerden! Een weekje Calpe zal ook leuk zijn."