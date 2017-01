Dit is de Belgische selectie voor het WK veldrijden: alweer zonder Vantornout

Door: redactie

17/01/17 - 14u15

Ook in de WK-selectie van vorig jaar voor Heusden-Zolder was er geen plek voor Klaas Vantornout © TDW.

Bondscoach Rudy De Bie heeft in Brussel zijn zevenkoppige selectie voor het WK in het Luxemburgse Bieles (29/1) bekendgemaakt. Titelverdediger Wout van Aert, Kevin Pauwels, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Tom Meeusen en Tim Merlier waren al langer zeker van hun plekje en vandaag kwam daar ook Gianni Vermeersch bij. Jens Adams, Jim Aernouts en Klaas Vantornout vielen naast de boot en zijn reserve. "Het was een moeilijke keuze", vertelde De Bie.

Toon Aerts is er niet bij in Luxemburg. De Europese kampioen liep afgelopen zondag in de wereldbekerveldrit in het Italiaanse Fiuggi bij een val een breuk in het sleutelbeen en een complexe breuk in de top van het schouderblad op. Zijn seizoen is voorbij. (straks meer!)