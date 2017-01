Toon Aerts baalt na blessure die hem WK kost: "Troost me met gedachte van schitterend seizoen"

Door: redactie

Toon Aerts (Telenet Fidea Lions) sprak vanochtend in Kasterlee voor het eerst met de pers sinds zijn valpartij in het Italiaanse Fiuggi waarbij hij een breuk opliep in het sleutelbeen en in de kop van het schouderblad. "Het doet pijn dat ik het WK moet missen, maar ik moet me troosten met de gedachte dat ik een schitterend seizoen achter de rug heb."

© belga. Het seizoen zit erop voor Aerts na zijn tuimelperte in Italië. "Dit is het slechtste moment om te vallen in een seizoen", sprak hij. "Vlak voor het WK en vlak voor heel wat mooie crossen nog die bij me in de buurt worden gereden. Dit is balen, echt balen, want ik was net goed bezig en ik heb de voorbije zomer heel hard gewerkt, ook met het oog op dat WK. Ik wilde graag naar dat WK (vorig jaar viel hij naast de selectie, red), ik wilde daar ook nog een mooie prestatie leveren. Akkoord, ik heb enkele mooie overwinningen behaald, maar nu is mijn seizoen plots voorbij. Dat is een raar gevoel."



Aerts zag vanmorgen zijn broer Thijs op de rollen trainen. "Dat was vreemd", zei hij. "Wat moet ik nu doen flitste het door mijn hoofd, maar zodra ik mijn schouder bewoog wist ik het weer: 'ach ja, ik heb een blessure'. Ik moet daar nu leren mee leven. Een val kan altijd gebeuren, alleen is het jammer dat het net nu gebeurt. Ik moet dit een plaats geven en gisteren daagde het me ook, vooral door die vele steunbetuigingen dat ik echt wel een schitterend seizoen achter de rug heb. Daar moet ik troost uit putten. Het moet me kracht geven om komende zomer opnieuw heel hard te trainen, te werken voor de winter van 2017-2018." Lees ook Wout van Aert sukkelt met knie en laat stage links liggen

