Albert: "Ik blijf positief denken, maar die blessure kunnen we natuurlijk missen als kiespijn"

17/01/17 - 05u45

Het nieuws sloeg gisteren in als een bom: Wout van Aert (Crelan-Charles) sukkelt met een knieblessure en laat zijn geplande stage in Spanje links liggen. In zijn wekelijkse column geeft ploegleider Niels Albert meer uitleg. Onze huiscommentator reageert ook op de heisa na een internetvideo waarin te zien was hoe Wouts achterwiel tijdens een looppassage plots net iets te snel draait.

Zucht. Hier zit ik dan, in Oliva. Met Jappe, Tim en Stan. Maar zonder Wout. Zo jammer. Ik blijf positief denken, maar dit kunnen we natuurlijk missen als kiespijn. Zijn WK-voorbereiding loopt volledig in het honderd. Ver van ideaal. Stootte hij in Otegem tijdens het veelvuldige loopwerk met zijn knie tegen zijn stuur? Mogelijk. Maar heel zeker weten we dat niet. Misschien wrong het schoentje wel ergens anders. Letterlijk, zelfs.



Het was me het dagje wel. Vóór die vervelende diagnose mocht ik al volop rook blussen. Geen vuur, neen, het nieuwe videootje dat sinds zondagavond op het internet circuleert. Een fragment van een looppassage uit Fiuggi waarin Wouts achterwiel plots net iets te snel draait. Voer voor speculaties uiteraard. 'Van Aert rijdt met een motortje rond...' Eerlijk? Ik weet niet of ik er moet om lachen of wenen. Te gek voor woorden, natuurlijk.



