Wout van Aert sukkelt met knie en laat stage links liggen

Wout van Aert (Crelan-Charles) is gisteravond na de Wereldbekermanche veldrijden in het Italiaanse Fiuggi niet teruggekeerd naar Spanje, waar zijn ploeg op stage is. De uittredende wereldkampioen heeft immers af te rekenen met een knieblessure en wil in het vooruitzicht van het WK geen enkel risico nemen. Zijn deelname aan de Wereldbekercross in het Nederlandse Hoogerheide van zondag komt hierdoor zelfs op de helling te staan.