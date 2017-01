Spectaculaire veldrit in Italië blijft voor ophef zorgen: "Beschamend! Ik ben verbijsterd dat dit kan voor een wereldbekercross"

Door: Glenn Bogaert

16/01/17 - 13u58

David van der Poel belandde gisteren onzacht in het decor in het Italiaanse Fiuggi. De spectaculaire cross zindert nog steeds na... © Twitter UCI Cyclocross.

De ene (Sven Nys en Sven Vanthourenhout bijvoorbeeld) vond het een geweldig technisch parcours, cross uit de doos daar in Fiuggi. De andere vond het onnodig gevaarlijk en geaccidenteerd. Nikki Harris (Brammeier) is bijvoorbeeld die laatste mening toegedaan. De 30-jarige Britse veldrijdster van Boels-Dolmans finishte als twaalfde en haalde op Twitter hard uit naar de organisatie en doet dat in behoorlijk straffe bewoordingen: "Ik ben verbijsterd dat dit als acceptabel wordt beschouwd voor een wereldbekerevenement. Beschamend!"



Festival van crashes

Aan valpartijen in ieder geval geen gebrek gisteren in de voorlaatste manche van de wereldbeker in Italië en dat zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Terwijl Marianne Vos naar de zege soleerde, kregen we op het kronkelende parcours met veel draaien en keren en tal van smalle passages over gladde stroken valpartijen en slippers bij de vleet. Ongeziene taferelen waren en het werd er tijdens het hoofdmenu bij de mannen niet beter op met Toon Aerts die breuken opliep en ook Tom Meeusen en Michael Vanthourenhout die tegen de grond smakten. Wat vond u van het parcours: heerlijk uitdagend of los over de schreef? Laat het ons weten in de reacties!