Sven Nys krijgt onheilspellend nieuws over Toon Aerts: "Hij heeft twee breukjes in schouder"

veldrijden Slecht nieuws over en vooral voor Toon Aerts. De Europese kampioen veldrijden heeft zoals verwacht breuken overgehouden aan zijn zware crash tegen een boom in de voorlaatste wereldbekermanche veldrijden in het Italiaanse Fiuggi. De 23-jarige pupil van Sven Nys bij de Telenet Fidea Lions moet zo een kruis maken over het WK in Luxemburg en bij uitbreiding wellicht ook over de rest van zijn seizoen, dat bevestigde zijn sportieve baas zopas in de ochtendshow van radiozender Joe FM. Het forfait van Aerts betekent ook dat ons land niet acht maar zeven renners mag afvaardigen op het WK, want Aerts was als Europees kampioen automatisch zeker van een selectie. Dat extra ticket valt nu dus weg.

"Dit is een grote tegenslag die hij moet verwerken", klonk het bij de 40-jarige 'Kannibaal van Baal'. "Ik heb vannacht nog een berichtje gekregen dat er twee breuken vastgesteld zijn in zijn schouder. Er volgt nu nog verder onderzoek deze morgen bij dokter Toon Claes in Herentals. Zo zie je maar dat topsport heel hard kan zijn. Van grote successen gaat het plotseling naar waarschijnlijk einde seizoen. Dan moet je als crosser opnieuw wachten tot september om jouw kunsten te tonen."



Operatie?

Voor de Telenet Fidea Lions is het wegvallen van de seizoensrevelatie een stevige domper op de feestvreugde: "Dit is een harde klap, niet alleen voor hem, maar voor de volledige ploeg en alle mensen uit de entourage. Dit is niet fijn, maar het is ook topsport. Het WK? Dat is al binnen twee weken. Eerst zal nog moeten vastgesteld worden of een operatie noodzakelijk is of niet. Er wordt vanmorgen ook nog een CT-scan genomen om te zien of er verder nog andere gewrichten geraakt zijn. Het is nog even afwachten, maar ik vrees dat het einde seizoen is voor Toon."



Wereldbeker

Toon Aerts mocht dit seizoen ondanks de suprematie van Wout van Aert en Mathieu van der Poel al drie keer vieren, met zijn Europese titel in Frankrijk en winst in de GP Sven Nys als hoogtepunten. De renner van Telenet Fidea had zijn zinnen gezet op het WK en verdedigde ook nog een goed klassement in de wereldbeker, ook dat is nu foetsie: "Het was de voorlaatste wereldbekermanche van het seizoen en Toon stond ook heel goed in dat klassement. Hij ging echt nog in duel voor het podium. Hij raakt echter uit balans door een ijsplek en raakt met zijn schouder vol een boom, die natuurlijk niet meegeeft. Je zag meteen dat het echt serieus was", klonk het bij Sven Nys.