Hij maakt WK-selectie van bondscoach De Bie nóg wat lastiger: "Natuurlijk ben ik kandidaat, ik had een superdag!"

Pas tiende op het BK in Oostende en dus leek niemand nog echt rekening te houden met een WK-selectie voor Klaas Vantornout. Maar zie, de kranige West-Vlaming pakte gisteren in het Italiaanse Fiuggi uit met een knappe inhaalrace en finishte op het technisch uitdagende parcours nog mooi zevende. En dus komt ook 'Klaasje' weer in aanmerking voor het wereldkampioenschap. Nog een extra door te hakken knoop voor bondscoach Rudy De Bie.

Voor alle duidelijkheid: selectieheer De Bie heeft acht plaatsjes beschikbaar in zijn WK-selectie en daarvan zijn Wout van Aert, Kevin Pauwels, Tom Meeusen, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck al zo goed als zeker van hun plaats, dat kan haast niet anders. Toon Aerts is als kampioen van Europa zeker van zijn plekje, maar zijn zware crash van gisteren in Italië met mogelijk een (schouder)breuk tot gevolg verpest zo goed als zeker zijn seizoenseinde. Als Aerts uitvalt/wegvalt dan mag hij niet vervangen worden. Dat betekent dat Tim Merlier, Gianni Vermeersch, Jens Adams en Jim Aernouts nog overblijven voor twee tickets.



Van "40" naar 7

Of moeten we zeggen dat er vijf kanshebbers zijn? Want daar is 'good old' Klaas Vantornout (34) opeens weer. Die solliciteerde gisteren met een zevende plaats ook naar een plaatsje in de WK-armada: "Ik ben gestart als 40ste (eigenlijk als 30ste, red.) en ben opgerukt naar de zevende plaats", vertelde West-Vlaming Vantornout na afloop. "Wat gaat de bondscoach nu doen? Na vandaag wil ik wel mee naar het WK." Of zoals het bij Veldritkrant.be klonk: "Natuurlijk ben ik kandidaat. Zeker na mijn prestatie van vandaag. Ik had een superdag!" Een moeilijke knoop om door te hakken, morgen kennen we het verdict van Rudy De Bie.