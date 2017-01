Heisa over WK parcours legt organisatie geen windeieren: tickets vliegen de deur uit

Door: redactie

13/01/17 - 15u15

De commotie rond het WK veldrijden in Luxemburg (een parcoursrel tussen de kampen Van Aert/Van der Poel) brengt een leuk voordeel met zich mee voor de organisatie. Al 17.000 tickets vlogen de deur uit de voorbije weken. Het WK vindt plaats het laatste weekend van januari.

Ongeveer een maand geleden, op 12 december, stond de teller op 8.000 verkochte tickets, maar uit navraag blijkt nu dat dat aantal met gemak verdubbeld is, ook al geldt de voordelige voorverkoopprijs niet meer sinds 1 januari. "Er zijn al 17.000 tickets verkocht", klinkt het bij de organisatie, die zich tevreden toont over de verkoop van de voorbije weken.



Het WK veldrijden vindt plaats op zaterdag 28 en zondag 29 januari. "Op zondag hopen we toch op een opkomst tussen 24.000 en 30.0000 toeschouwers." Een aantal dat niet onrealistisch lijkt, zeker na de forse stijging in ticketverkoop de voorbije dagen.



Tickets online kopen kan via de officiële website www.bieles2017.lu tot 27 januari. De prijs op zaterdag bedraagt 33 euro, voor zondag 43 euro, een combiticket kost 50 euro.



Ter vergelijking, het WK in Heusden-Zolder van 2016 lokte op zaterdag 20.000 toeschouwers, op zondag 64.000.