Van der Poel geeft tekst en uitleg bij tweet naar "janker" Albert

Mathieu van der Poel (21) past zondag voor de wereldbekermanche in het Italiaanse Fiuggi. "Met pijn in het hart", zweert hij. "Maar richting het WK is dit de beste optie. Dat uurtje cross is geen probleem, maar door het reizen zou ik drie dagen van mijn tiendaagse stage verliezen." Dan trokken wij maar naar de Costa del Azahar en nestelden ons een dag in het spoor van de Nederlandse kampioen. En of we hem nog wat mochten vragen over de heisa rond het WK-parcours?

"Natuurlijk! Ik ben blij dat ik mijn zegje eens kan doen. Want die tweet van mij aan het adres van Niels Albert, waarin ik afsloot met #janker zorgde her en der blijkbaar voor kwaad bloed. Eerst wil ik zeggen dat dit een typisch Nederlands woord is en dat dat helemaal niet zo grof bedoeld is als velen oordelen. Maar voor alle duidelijkheid: ik sta nog steeds voor de volle honderd procent achter mijn reactie. Een janker is namelijk iemand die veel klaagt en heel wat commentaar heeft. Wel, dat is wat Niels de laatste dagen doet. Natuurlijk is die vraag hem gesteld door een journalist, maar hij had wel diplomatischer kunnen antwoorden."



Paaltjes kloppen

"Wat mij vooral stoort is dat Niels in zijn binnenste weet dat mijn vader me nooit zou bevoordelen. Niels kent onze pa al langer dan vandaag. (Albert was vroeger ploegmaat van Mathieu van der Poel bij BKCP, red.). Hij weet dat mijn vader al langer wordt ingehuurd om parcoursen mee op te bouwen. Soms met inspraak, soms niet. Indien met inspraak - Hoogerheide bijvoorbeeld, en zelfs de GP Niels Albert in Boom - zal hij mij nooit bevoordelen. Integendeel, zo is hij tegen kunstmatige hindernissen zoals balkjes of bruggen. Maar wat erger is: dit jaar in Bieles is mijn vader gewoon ingehuurd om paaltjes te kloppen. Niets méér! Toch jammer dat Albert nu probeert om de rivaliteit tussen Nederland en België aan te wakkeren. Toevallig diegene naar wie ik vroeger zo opkeek."