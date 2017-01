Met Mathieu van der Poel op Spaanse stage, die hij broodnodig acht: "Mijn conditie was minder"

Door: redactie

Mathieu van der Poel vertoeft net als Wout van Aert op stage in Spanje. In het Spaanse Benicassim nestelde onze veldritman Nico Dick zich een dag lang in het spoor van de Nederlandse topper. Van het ontbijt over de training en de siësta tot het avondmaal.



Van der Poel acht het Spaanse intermezzo broodnodig. "Mijn conditie was minder. Ik voelde dat in Loenhout (waar Van der Poel spectaculair ten val kwam, nvdr). Ik kon de rest niet lossen. Ik was er echt heel graag bijgeweest op de Wereldbekercross zondag in Italië, maar ik heb deze stage nodig om straks top te zijn op het WK." Van der Poel heeft het daarnaast ook over zijn relatie met Wout van Aert en over de ingreep aan zijn knieën van voorbije zomer. "Die was nodig. Alleen is mijn basisconditie daardoor minder. Ik moet de knieën nu soms nog sparen. Veel looptraining bijvoorbeeld kan ik niet doen."