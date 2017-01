Op dit intussen fél gecontesteerde parcours wordt het WK afgewerkt

Door: Joeri De Knop, Nico Dick en Dimitri Eeckhaut

12/01/17 - 12u15

video Bieles organiseert binnen dik twee weken het WK veldrijden in Luxemburg. Nog voor er ook maar een trap is gegeven, zit het er alweer bovenarms op. Een nieuwe parcoursrel - na de heisa over die loopstrook op het BK in Oostende - plaatst de kampen van topfavorieten Wout van Aert en Mathieu van der Poel met getrokken messen tegenover elkaar. Maar hoe ziet die fel gecontesteerde omloop er nu feitelijk uit?

Eerst even terug naar het begin van de week: Niels Albert, coach van Van Aert, vond het not done dat Mathieus vader Adrie in Luxemburg mee het parcours uitbouwt. "Ik heb de indruk dat hij dat in het voordeel van Mathieu zal doen. Krijgt iedereen dan zomaar inspraak? Zijn daar geen regels voor?", vroeg Albert zich af.



Op Twitter reageerde Mathieu van der Poel als door een wesp gestoken. "Toen Wout wereldkampioen werd in Hoogerheide (bij de U23 in 2014, red.) op het rondje dat mijn vader had uitgezet, hoorde ik niemand! Altijd klagen. #janker." Ook pa Adrie zelf zegt "diep gekwetst" te zijn door Alberts reactie. "Ik bouw al vijf jaar het WK-parcours mee op. Niels wéét dat ik dat in eer en geweten doe, zonder iemand te bevoordelen. Ik had toch iets meer klasse van hem verwacht."



Mix van kracht en techniek

Hoe dan ook: het parcours, uitgetekend door Roger Hutmacher en goedgekeurd door Beat Wabel van de UCI, is behoorlijk spectaculair. Het rondje in en rond het park aan hogeschool Lycée Bel-Val kan worden opgedeeld in twee stukken. Enerzijds een snel eerste deel voor de krachtpatsers met onder meer een reeks bruggen. Anderzijds een tweede stuk voor de crossers met techniek met enkele korte, nijdige klimmetjes, gevaarlijke afdalingen en een lange schuine kant.



Met andere woorden: een perfecte mix van kracht en techniek vonden we, nadat we het parcours zélf gingen verkennen. Niet 100% pro-Van Aert dus, maar ook niet 100% pro-Van der Poel. In bovenstaand filmpje - van de hand van Cycling.be - wordt het tweede deel van het parcours onder de loupe genomen.