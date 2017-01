"Janker" Albert: "Ik zal de slimste zijn en niet giftig reageren, anders breekt de hel helemaal los"

JOERI DE KNOP & NICO DICK

11/01/17 - 11u36

© photo news.

De as van het BK smeult nog na en kijk: daar ontstaat al een nieuwe brandhaard. Wéér ligt een banale parcoursrel aan de basis, nu met Adrie van der Poel, pa van topfavoriet Mathieu, in de hoofdrol. Wéér steigert Niels Albert, coach van topfavoriet Wout van Aert. Wéér toont het minuscule crosswereldje zich op zijn allersmalst.

"Ik heb vernomen dat Adrie de organisatie bijstaat. Dat vind ik toch vreemd", zei Albert gisteren. "Stel je voor dat Patrick Lefevere een paar keer voor het WK wielrennen om advies wordt gevraagd door de organisatie. Dat zouden de andere renners en ploegleiders toch bizar vinden." Die uitspraak kwam Mathieu van der Poel ter ore, en de Nederlandse kampioen kroop (gepikeerd) in zijn Twitterpen. "Altijd klagen, janker!", wond hij er geen doekjes om.



"Je hoort me niet beweren dat de familie Van der Poel misbruik zal maken van de situatie, dat hebben ze in het verleden nooit gedaan", reageerde Albert nadien. "Maar die 'inmenging' kan toch niet als logisch worden beschouwd? Natuurlijk weet ik dat Adrie ook betrokken was bij de parcoursuitbouw van Hoogerheide en Zolder. Maar dat waren bestaande omlopen. Bieles is compleet nieuw. Toch een wezenlijk verschil, vind ik."



Albert voelt zich vooral geschoffeerd door de tweet van Mathieu. "Iedereen mag zijn mening ventileren. Maar dan wel op een beschaafde manier. Ik had een ander taalgebruik verwacht van een kampioen als Mathieu, echt waar. Ik ben daar van geschrokken. Hij wordt er zelf niet beter van door mij 'janker' te noemen. Geloof me, ik zou op mijn beurt giftig kunnen reageren op die tweet, maar dan breekt de hel helemaal los. Dus toon ik me de slimste en laat ik het hierbij."



