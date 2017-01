Niels Albert stoort zich aan inmenging Adrie van der Poel: "Zijn daar geen regels voor?"

Door: redactie

10/01/17 - 11u55 Bron: Belga

Adrie van der Poel, vader van topfavoriet Mathieu van der Poel, was vorige week en ook deze week te gast op de omloop van het WK veldrijden in het Luxemburgse Bieles (Belvaux) om de organisatie te helpen met de bouw van het parcours.

"Ik heb vernomen dat Adri vorige week en ook deze week de organisatie bijstaat", aldus Niels Albert van Crelan-Charles. "Dat vind ik toch vreemd. Stel je voor dat teammanager Patrick Lefevere een paar keer voor het WK wielrennen om advies wordt gevraagd door de organisatie. Dat zouden de andere renners en ploegleiders toch bizar vinden. Patrick of zijn ploegleider zouden toch altijd een parcours uitstippelen dat in het voordeel is van hun renners. Wel, ik kan me nu niet van de indruk ontdoen dat Adrie dat ook zal doen in Luxemburg. Zijn daar geen regels voor? Mag iedereen zo maar zijn zegje doen?"



"Laat me 100 procent duidelijk zijn", zegt UCI-coördinator Peter Van Den Abeele, "Adrie heeft geen enkele functie meer bij de UCI, en doet daar geen inspectie voor ons. We hebben onze eigen technische afgevaardigde, Beat Wabel, die het parcours al een paar keer heeft geïnspecteerd, die daar gisteren en vandaag is en die dat in de komende weken zal blijven opvolgen. Adri is ingehuurd door de organisatie om hen te helpen met het parcours."



"We doen echt wel ons werk"

Al beseft Van Den Abeele wel dat de perceptie een beetje tegen zit. "Adrie, vader van Mathieu, een topfavoriet, die meehelpt bij een WK-parcours, dat kan inderdaad vragen oproepen en ik besef dat het commentaar kan opleveren, maar uiteindelijk waken we er met Beat wel over dat het parcours aan de regels voldoet. Adrie heeft ervaring als organisator van de Wereldbeker in Hoogerheide en samen met zijn team is hij goed in zijn werk. Wellicht is hij daarom ingehuurd en zal er in Luxemburg een mooi uitgestippeld parcours zijn, met een mix van alle aspecten die een cyclocross moet omvatten. Natuurlijk, je bouwt altijd hindernissen, die zijn in het voordeel of nadeel van de ene of andere renner. In welke mate zullen er in het voordeel zijn van Mathieu, het is moeilijk om dat te meten. Let wel, vorig jaar besliste de organisatie opeens om enkele dagen voor het WK in Heusden-Zolder balkjes te leggen nabij de aankomst. Dat is toen door onze inspecteur verworpen. Dus wij doen echt wel ons werk. Heel concreet: de UCI bouwt geen parcours. Wij worden een parcours voorgelegd en wij keuren dat goed en dat zullen we ook in Luxemburg nauwgezet blijven opvolgen tot het eind."



"Zelf heb ik het WK-parcours nog niet kunnen verkennen", aldus Niels Albert, "Jan Verstraeten heeft het wel al gezien. Het ligt moeilijk voor mij om het nog te bekijken, want dinsdag vertrekken we op stage met de ploeg naar Spanje, dan is er de Wereldbeker in Italië en vervolgens weer een stage in Spanje. Veel tijd rest me niet en bovendien: het is ook niet aan mij om daar uitspraken over te doen of dingen aan te passen. Enkel de organisatie is verantwoordelijk voor zijn parcours, en het is jammer dat de vader van een topfavoriet op één of andere manier ook betrokken partij is."



Het WK voor de profs wordt op 29 januari gereden.