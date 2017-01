Van der Poel zegeviert in Otegem, puffende Van Aert komt niet in het stuk voor

Door: redactie

9/01/17 - 16u02

In Otegem pakte de Nederlandse kampioen opnieuw verbluffend uit en liet hij de concurrentie ver achter zich. Na een lange solo kon hij uitgebreid het zegegebaar maken. © belga.

Geen nieuwe clash tussen de kersverse Belgische en Nederlandse kampioen in het West-Vlaamse Otegem. Mathieu Van der Poel bleek op een lastig parcours de sterkste voor Toon Aerts en Laurens Sweeck. Een puffende Van Aert, met tricolore wielerschoenen, reed in de achtergrond naar een vijfde plek. Het BK van gisteren in Oostende nog niet honderd procent verteerd. "Een snipperdag", noemde ploegleider Niels Albert het. "Daar heeft hij recht op." Opmerkelijk: voor het eerst dit seizoen eindigde Van Aert eens niet in de top twee.

Modderig parcours

Al vrij snel kregen we zes leiders met daarbij onder meer Aerts, Michael Vanthourenhout, Vantornout en Tim Merlier. Een groepje met Van der Poel volgde op een handvol seconden. Van Aert moest daar al wat meer achterstand goedmaken. Ondanks het modderige parcours wisselde de Nederlandse kampioen niet van fiets en schoof zo door naar de leiding van de wedstrijd. Van der Poel trok na het einde van de tweede ronde fors door en sloeg een kloof. Vanthourenhout repte zich naar de eenzame leider en kreeg Aerts mee in steun. Dat trio vatte de laatste zes ronden aan met een voorsprong van vijftien seconden op een groepje met tien renners, waar ook Van Aert deel van uitmaakte. Meer dan een vijfde plek zat er niet in voor Van Aert, die voor het eerst dit seizoen buiten de top twee finishte © belga.

Van Aert op een dikke minuut

Toen vooraan alles dreigde samen te klitten, versnelde Van der Poel opnieuw. De drievoudige Nederlandse kampioen bleef beuken waardoor de rest kraakte en zijn zestiende seizoenszege een feit was. Achter hem speelden Sweeck en Aerts haasje-over, maar het was uiteindelijk de Europese kampioen die de tweede plek voor zich opeiste. Sweeck werd derde, Merlier vierde. Van Aert bolde een dikke minuut na de winnaar als vijfde over de streep. "Meer zat er niet in", sprak Van Aert. Een snipperdag noemde ploegleider Niels Albert het. "Daar heeft hij recht op." Het podium met naast Mathieu Van der Poel (m) ook Toon Aerts (l) en Laurens Sweeck (r) © belga.