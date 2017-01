Christine Majerus wint nu ook in Otegem

Door: redactie

Christine Majerus heeft maandag de veldrit in het West-Vlaamse Otegem bij de vrouwen elite gewonnen. De 29-jarige Luxemburgse van Boels-Dolmans haalde het van de Nederlandse Sophie De Boer, Ellen Van Loy en Jolien Verschueren. Kersvers Luxemburgs kampioene Majerus pakte in Otegem een tweede opeenvolgende zege op evenveel dagen.

Het was Majerus die als eerste het veld indook. De Luxemburgse werd achternagezeten door Van Loy en De Boer. Wereldkampioene Thalita de Jong moest dit trio al snel laten rijden en kreeg wat verderop het gezelschap van een opnieuw slecht gestarte Verschueren. Majerus bleef de wedstrijd verder domineren en toen De Boer een misstap beging en kennis maakte met de Otegemse moddergrond lag de weg helemaal open voor een lange solo. Majerus kwam niet meer in de problemen en haalde het dan ook ruim afgescheiden.



"Na het behalen van mijn titel in eigen land doet het enorm deugd om nog eens te winnen in België", stelde Christine Majerus. "Ik heb er de hele wedstrijd een strak tempo op nagehouden. En plots kraakte Sophie de Boer en kwam ik eindelijk alleen aan de leiding. Het was een redelijke zware cross. Zeker met de lastige modderstroken aan de materiaalpost en elders op het parcours dat zowel technische zones als fysisch zware stukken omvatte. In de slotronde hield ik nauwlettend mijn voorsprong in het oog maar wist dan al dat Sophie niet meer zou terugkomen. Meteen was de zege een feit."



Kersvers Belgisch kampioene Sanne Cant was niet van de partij in Otegem, zij verkiest een stage in Spanje.