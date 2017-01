Niels Albert legt de lat hoog: "Wout moet proberen om de allergrootste te worden"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Wout van Aert is amper 22, maar heeft nu al twee Belgische titels op zak bij de profs en ook een regenboogtrui om de schouders. Samen met Mathieu van der Poel domineert hij het veldrijden. Net zoals bij de Nederlanders wordt ook Van Aert voortdurend de vraag gesteld of en indien ja wanneer hij de stap naar de weg zal zetten. "Wout moet daar allemaal niet te veel mee bezig zijn", stelt ploegleider Niels Albert, "hij moet nu in de eerste plaats genieten van deze momenten en niet vooruit lopen op de zaken."

De roep om met Wout van Aert de stap naar de weg te zetten, klinkt steeds luider. Kan de crosser zich in de toekomst blijven motiveren voor de zoveelste cross, het zoveelste BK, het zoveelste WK, het zoveelste duel met Mathieu van der Poel? "Wout heeft geen problemen om zich te motiveren of op te laden", zegt Albert, "hij heeft al veel gewonnen, maar hij kan dat palmares nog aandikken. Op een zeker moment kan je jezelf ook als uitdaging stellen om de grootste aller tijden te worden. Heel veel andere crossers hebben dat in het verleden ook gedaan en putten daar motivatie uit om te blijven trainen, zich te blijven opladen en te blijven soigneren."



Van Aert-Nys

"Vergeet ook niet: Wout is nog ontzettend jong, hij kan nog 10, zelfs 15 jaar mee in het veld. Als zijn carrière zo blijft evolueren, dan kan hij misschien wel dé allergrootste worden. Hij is nu alleszins al zeer goed bezig om dat te realiseren. Maar let op, er komen nog generaties nieuwe veldrijders aan. Ik zag vanmorgen een tweet over een nieuw duel Van Aert-Nys in de toekomst (verwijzend naar de Belgische titel van de 14-jarige Thibau Nys, red). Dat kan allemaal nog gebeuren, over zeven, acht jaar. Dan zal Wout motivatie halen uit het verslaan van die jonge garde, jongens die nu bij de nieuwelingen of junioren nog aan de bak zijn en het mooie weer maken."