Sponsor trots op kampioen Wout: "Als je iemand zo ziet domineren, kan je alleen maar gecharmeerd zijn"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

9/01/17 - 13u45 Bron: Belga

© belga.

bk veldrijden Alleen maar blije gezichten vandaag bij Crelan-Charles in het Oost-Vlaamse Nazareth tijdens een persmoment met Belgisch kampioen Wout van Aert. "Ik heb van zijn triomftocht genoten", zegt CEO Luc Versele van Crelan.

Van Aert reed weg na enkele honderden meters op het BK in Oostende en toonde zich heer en meester aan de Kust. Een saai BK volgens sommige criticasters, maar daar dacht Versele anders over. "Wout is een zegen voor onze ploeg, voor de cross, als je iemand op zo'n manier ziet triomferen, een wedstrijd ziet domineren, met zo veel goesting ziet koersen dan kan je toch alleen maar gecharmeerd zijn", opperde hij, "ik heb genoten van de wedstrijd en vond het allesbehalve saai. Ik ben een trotse sponsor en ik denk dat we met deze ploeg, deze constructie (naast de veldritploeg is er ook een ploeg op de weg met als kopmannen Dupont en Devolder, red.) een situatie hebben gecreëerd waarbij Wout zich nu al zeer goed voelt. Hij kan zich in de ideale omstandigheden verder ontplooien. Ook de prestatie van Tim Merlier (vierde) deed me trouwens veel plezier. Hij heeft zijn beste cross van het voorbije seizoen gereden. Ik hoop dat hij de WK-selectie haalt."

© belga.

Mooie binnenkomer

Ook nieuwe sponsor Chez Charles toonde zich tevreden. "We zijn nieuw in het veldrijden", klonk het, "het is voor ons nog een beetje zoeken, nieuwe ervaringen opdoen, maar dit is alvast een mooie binnenkomer en het is fijn om als partner te kunnen samenwerken met een kampioen zoals Wout.



"Voetjes op de grond"

Manager Nick Nuyens tot slot kon niet anders dan tevreden terugblikken op het weekend. "Het is een enorme gebeurtenis voor onze ploeg die pas op 1 januari echt vorm heeft gekregen", zegt hij, "maar we blijven met de voetjes op de grond. Wout weet waar hij mee bezig is, we doen alles stap voor stap. Deze titel verandert niets aan zijn planning met betrekking tot het wegseizoen. In de eerste plaats is hij nog altijd veldrijder en geen wegrenner", eindigde hij.