Ook hij is Belgisch kampioen, maar heeft veel minder reden tot juichen dan Wout van Aert

Een wedstrijd in de wedstrijd was het gisteren, het BK veldrijden voor elite(s) zonder contract. De driekleur ging uiteindelijk naar Vincent Baestaens. De 27-jarige crosser had genoeg aan een 14de plaats in de uitslag om op het hoogste schavotje te prijken. Een stevige opsteker voor Baestaens, die het onterecht vindt dat hij geen profcontract meer heeft.

'Vinnie' haalde het op het zandparcours in Oostende voor Braam Merlier -broer van Tim- en Angelo De Clercq, zoon van Mario. Uiteraard was de man uit Tremelo, een dorpsgenoot dus van Sven en Thibau Nys, tevreden met zijn trui, maar hij vindt het nog altijd doodzonde dat hij zich geen prof meer mag noemen: "Langs de ene kant is het genieten, langs de andere kant niet. Ik ben natuurlijk heel content met die trui want je moet hem nog altijd pakken en niet bezwijken onder de stress. Die andere jongens kunnen ook met een fiets rijden, maar het is wel wat dubbel. Ik had graag meegestreden als elite. Maar ja, je moet het leven nemen zoals het komt. Ik ben nu eenmaal geen beroepsrenner meer en dan moet je er maar het beste van maken in de categorie waar je zit."



Eigen projectje

De resultaten van Vincent Baestaens mogen gezien worden, maar toch is hij zelf niet tevreden: "Ze zijn niet slecht, maar ook niet goed. Ik zit tussen de profs, maar om er echt bij te horen, moet je top-10 rijden en het is dikwijls een elfde, twaalfde of dertiende plaats. Mathieu en Wout zijn altijd meteen weg en zo krijgt de rest amper publiciteit. Met die twee is het momenteel niet gemakkelijk. Je moet geven wat je hebt. Ik vind dat ik niet slecht bezig was, maar anderen denken daar anders over. Ik kreeg nog wel een profaanbieding, maar die kwam niet overeen met datgene wat ik volgens mij waard ben. Dan heb ik maar mensen aangesproken die ik ken en die wilden met mij in een projectje stappen dat rond mij draait. Ik heb sponsors kunnen vinden die allemaal achter mij staan en ik heb het momenteel 100% naar mijn zin. Alles wat ik vraag, wordt gedaan en ik krijg alles wat ik wil. Meer kan ik op dit moment niet vragen."



"Verdien profcontract"

Desalniettemin blijft de Belgische kampioen bij de elite zonder contract dromen van een profbestaan: "Ja natuurlijk, ik vind dat ik die plaats ook verdien. Ik weet niet hoeveelste ik vandaag was, 14de of 15de en ik had geen goeie dag omdat je uiteindelijk volop bezig bent met die titel. Voor je aan de cross begint, zit je al niet in de wedstrijd van de profs. Mijn ambitie is echter om opnieuw beroepsrenner te worden."