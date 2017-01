Sven Nys verklapt op de radio wat hij gaat doen om de druk van Thibau's schouders te halen

Door: Glenn Bogaert

9/01/17 - 08u00 Bron: JOE FM

© Vertommen.

Wat een veldritweekend voor Sven Nys. Met zijn Telenet Fidea Lions speelde hij haast in elke wedstrijd een prominente rol, alleen die kers op de taart bij de profs ontbrak. Gelukkig maakte zijn zoon Thibau veel goed door de Belgische driekleur te veroveren bij de eerstejaarsnieuwelingen. En dat zorgde natuurlijk voor een lawine aan aandacht in/op de (sociale) media. De 40-jarige 'Kannibaal van Baal' doet er dan ook alles aan om de druk wat van de ketel te halen.

© belga. © belga.

Sven Nys was vanmorgen te gast bij radiozender Joe FM, waar hij bij Sven Ornelis en Anke Buckinx terugblikte op het BK in Oostende en natuurlijk ging het ook over de triomftocht van zijn oogappel: "Het was uiteraard heel emotioneel en ik vond de zege van Thibau eigenlijk mooier dan zelf winnen. Als je jouw zoon gelukkig ziet en de handen in de lucht ziet steken, dat is een heel speciaal moment. Je wil heel rustig in je eentje gekeerd zijn weg van alle drukte en genieten van het moment. Sport is één en al emotie."



Geen druk

De hamvraag is natuurlijk of de opvolging nu verzekerd is, zijn we weer vertrokken voor een gouden periode met een Nys in het veldritpak? "Het kan dat hij voor 20 jaar vertrokken is. Dat BK is een stap en zal hem extra motiveren, maar of het ooit iets wordt als zijn job, want nu is het nog een hobby, dat weet ik natuurlijk niet en daar gaan we ook helemaal geen druk op zetten. Dat is iets wat hij zelf moet beslissen."



Schijnwerpers

De sociale media en kranten staan vol van de 'Nieuwe Nys': "Dat is niet iets waar wij zelf om vragen, al die druk en aandacht. Eigenlijk was Thibau beter iets jonger geweest met een aantal jaar tussen hem en mij. Dan was de druk voor hem iets minder groot geweest. Nu is het een overgang van het ene jaar op het andere dat hij ook ineens in de schijnwerpers komt, maar hij gaat er wel heel goed mee om. En als ouders is het natuurlijk heel belangrijk van nuchter en realistisch te blijven en hem te laten focussen op belangrijkste en dat is school en respect voor iedereen."