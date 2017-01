Niks dan lof voor WonderWout: "Als ik zeg dat hij ooit Parijs-Roubaix kan winnen, sta ik niet te lullen"

Door: Glenn Bogaert

9/01/17

Wat een demonstratie van Wout van Aert gisteren op het BK in Oostende. Al in de eerste ronde was het kampioenschap gereden, van spankracht was totaal geen sprake. Het mag dan ook niet verbazen dat enkele grootheden uit de wieler- en veldritwereld de oude én nieuwe kampioen van België onderdompelen in het wierookvat. En 'the sky is the limit' want volgens Paul Herygers kan hij zelfs de allergrootste klassiekers op zijn naam schrijven.

"Zoals hij vandaag voor de dag kwam, zou ik durven zeggen: in heel de wereld is er niemand die hem kan kloppen. Geef Wout een parcours dat een beetje voor hem gemaakt is en hij maakt met iedereen korte metten. Ook met Mathieu van der Poel. Ik vermoed dat hij op weg is om opnieuw wereldkampioen te worden", klonk het bij een enthousiaste Herygers bij Radio 1.



Brandhout

"Dat hij in de eerste ronde zou vertrekken, dat kon je al heel de week lezen in de kranten. Van Aert was helemaal opgefokt en opgenaaid, je voelde gewoon dat hij er brandhout van ging maken. De manier waarop hij gedomineerd heeft, dat was af. Als hij vandaag echt als een beer te werk was gegaan dan kwam je aan 15 seconden per ronde x 9 en een voorsprong van boven de 2 minuten. Dat had gekund, maar mag eigenlijk niet meespelen. Hij heeft zijn job gedaan, met name het BK winnen. In Lille vorig jaar was het er al 'boenk' op in eigen dorp."



Kasseivreter

Is Wout van Aert nu dé man van het veldrijden? Herygers: "Hij is een kerel voor de toekomst, ook al kiest hij op termijn voor de weg. Als je dat postuur ziet, dat is eigenlijk indrukwekkend. Doe die jongen een koerspakje aan met die ribbenkast die erdoor steekt ... Als je Wout ziet dan zie je hoe een man moet gebouwd zijn om te koersen. Dat kan je niet geloven! Het is een kasseivreter. Een Tafi, een Ballerini, een Museeuw, van alles samen in één geklopt, een brok graniet. Als ik nu vandaag zou zeggen die wint ooit Parijs-Roubaix dan sta ik hier niet te lullen, ik geloof dat echt."