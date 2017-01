Kersverse kampioen Van der Poel past voor Wereldbeker in Italië en gaat op stage

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Nederlands kampioen Mathieu van der Poel zal er volgende week niet bij zijn in de Wereldbeker in Fiuggi, in de buurt van de Italiaanse hoofdstad Rome. De kopman van Beobank-Corendon geeft de voorkeur aan een stage dan aan de Wereldbeker, waarin hij niets meer te winnen heeft.

Van der Poel kroonde zich vandaag voor de zevende keer tot Nederlands kampioen (éen keer bij de nieuwelingen, twee titels bij de junioren, eentje bij de beloften en de voorbije twee seizoenen bij de elite). "Ik heb er bewust voor gekozen om eerst even twee ronden de kat uit de boom te kijken. Toen heb ik eens vol gas gegeven in het bosgedeelte, de enige plek waar je echt het verschil kon maken op dit parcours", zegt hij. "Ik wist dat ik aan tien seconden voorsprong genoeg had om uit de greep te blijven van de achtervolgers, want met al die bochten was het moeilijk om gaatjes dicht te rijden. Het was een mooie wedstrijd om weer in mijn crossritme te komen richting het WK, mijn start ging nog wat langzaam, vooral omdat ik de voorbije week veel lange trainingen heb ingelast, maar daarna liep het beter."



Niks meer te winnen

Mathieu van der Poel koerst morgen in Otegem, dinsdag vertrekt hij op stage naar het Spaanse Benicassim. "Mathieu zal zich daar voorbereiden op het WK", klinkt het bij de ploeg, "hij schrapt de Wereldbeker in Rome omdat hij in dat klassement niets meer te winnen heeft. Zijn broer David gaat met hem mee op stage, reist even over en weer naar de Wereldbeker en dan keren ze beiden terug op vrijdag of zaterdag voor de laatste Wereldbekermanche in Hoogerheide op 22 januari."