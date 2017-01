Sanne Cant zwoegde naar haar achtste driekleur: "Zeker mijn zwaarst bevochten titel"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

bk veldrijden Sanne Cant heeft vandaag haar achtste titel niet cadeau gekregen in Oostende. "Dit was een zwaar bevochten strijd", moest ze na afloop toegeven, "Laura was echt sterk, een mooie prestatie van haar."