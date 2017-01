Meisen, Venturini en Bertolini pakken nationale veldrittitels

Door: redactie

8/01/17 - 16u48 Bron: Belga

Marcel Meisen. © photo news.

Marcel Meisen heeft zijn 28e verjaardag gevierd met de Duitse titel in het veldrijden. In Frankrijk won Clément Venturini, in Italië pakte Gioele Bertolini de bloemen.

Meisen, die aantreedt voor Steylaerts-Verona, eindigde in Queidersbach voor Sascha Weber en titelverdediger Philipp Walsleben. In 2015 pakte Meisen al eens de Duitse titel.



In Frankrijk kroonde Clément Venturini (Cofidis) zich voor het eerst in zijn carrière tot nationaal kampioen in het veldrijden. In Lanarvily haalde Venturini, de wereldkampioen van 2011 bij de junioren, het na een lang duel van Arnold Jeannesson. John Gadret vervolledigde het podium. Francis Mourey, die negen Franse titels achter zijn naam heeft staan, moest tevreden zijn met de zesde plaats.



Gioele Bertolini (Selle Italia) pakte in Italië zijn tweede opeenvolgende nationale titel. Marco Aurelio Fontana, tussen 2008 en 2015 goed voor zeven titels, werd tweede in Silvelle di Trebaseleghe, nabij Venetië. Luca Braidot eindigde op de derde plaats.