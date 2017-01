Ploegmaat Van Aert grijpt net naast brons, maar droomt al stiekem van WK-selectie

Door: Glenn Bogaert

8/01/17 - 16u35

Balen, balen en nog eens balen. Tim Merlier zorgde ei zo na voor een nog mooier plaatje voor de ploeg van Wout van Aert. De 24-jarige West-Vlaming leek in de slotronde lange tijd uitzicht te hebben op zilver of brons, maar moest uiteindelijk de duimen leggen voor Kevin Pauwels en Laurens Sweeck. En dus was de vriend en ploegmaat van de oude én nieuwe kampioen van België Wout van Aert ontgoocheld. Al bekeek hij het al snel weer op een positieve manier. Dat WK weet u wel...

"Als sprinter in de laatste halve ronde geklopt worden, dat is een ferme ontgoocheling. Dit was mijn beste dag van het seizoen. Ik ben blij dat het eindelijk nog eens gelukt is op een BK want het was lang geleden. In de achtervolging mijn gezellen kloppen in de sprint, zo had ik het in mijn hoofd, maar het is niet gelukt. Zij hadden een betere bandenkeuze gemaakt en zo heb ik het verloren. Ik wilde ook niet te veel risico meer nemen want anders verlies je misschien alles. Ik hoopte dat ik Laurens Sweeck nog kon afhouden voor brons, maar ook dat is niet gelukt."



Parcours viel mee

Op de brug vocht Merlier een sportief robbertje uit met Sweeck, op het scherpst van de snee. "Laurens had niet door dat ik aan die kant kwam opzetten. Als ik daar moet inhouden dan ben ik al mijn snelheid kwijt. In dat geval had ik zeker verloren. Het parcours lag trouwens beter dan verwacht. We konden nog een stukje rijden langs het strand met het handje aan de nadar. Dat was wel goed voor mij anders was het iets te lang lopen. Als je dat stuk volledig al lopend moet afleggen, heb je geen recuperatie. Nu moest je niet volle power geven daar, dat scheelt wel veel." Lees ook Kampioenen Wout van Aert en Mathieu van der Poel toppen affiche in Otegem

