Sweeck: "Ik wist al snel dat we Wout niet meer zouden terugzien"

8/01/17 - 16u47

Kevin Pauwels (tweede) en Laurens Sweeck (derde) moesten op het BK veldrijden in Oostende blij zijn met een figurantenrol. "Ik maakte veel fouten in het zand en mijn start was echt niet goed. We wisten al snel dat Van Aert definitief vertrokken was. Ik had zelf niet meer durven dromen dat ik alsnog tweede zou kunnen eindigen. Dit is niet echt een parcours voor mij en ik ben dan ook heel tevreden. Mijn ambities voor Luxemburg? Hopelijk ligt dat parcours me beter en kan ik iets meer laten zien", aldus Pauwels.



"Ik heb Van Aert niet zien vertrekken en ik wist al snel dat we hem niet meer zouden terugzien. Ik had dinsdag niet verwacht dat ik überhaupt hier kon starten, want ik heb twee dagen platgelegen. Ik ben blij met mijn derde plaats al was het verschil met Pauwels niet heel groot. Op het einde was het man tegen man en ik had niet meer de beste benen voor die tweede plaats", zei Sweeck.