Van Aert: "Ik heb mezelf verbaasd vandaag"

Door: redactie

8/01/17 - 16u13 Bron: Sporza

© TDW.

Wout van Aert soleerde naar zijn tweede opeenvolgende Belgische titel en reed de tegenstand uiteindelijk op bijna één minuut. "Ik had niet gedacht dat ik zo snel kon wegrijden. Ik was van plan om gewoon goed te starten, maar ik had meteen het goede gevoel te pakken. Ik heb mezelf verbaasd vandaag", stak Van Aert van wal voor de microfoon van Sporza.



"Dit is een enorm mooi parcours. Ik heb hier echt van genoten. Ook met die hoge brug, was het speciaal om aan zo'n snelheid in het zand te kunnen duiken. Dit is de eerste overwinning voor mijn nieuwe ploeg en met mijn nieuwe fiets. Het is echt een schitterende dag."



Binnen enkele weken wacht het wereldkampioenschap. "Dat is mijn volgende grote doel. Maar ik ben al heel tevreden over mijn seizoen. Het is nu al prachtig om een kampioenentrui te kunnen aantrekken."